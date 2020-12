Så er Danmarks største kalenderlys tændt

Det populære årlige julemarked kan ikke holdes i år i Domus Felix på grund af coronaen. Til gengæld får Lejre bys borgere et kæmpestort kalenderlys at se på hver aften op til jul.

- Vi sad ved vores sidste bestyrelsesmøde og snakkede om, hvad vi kunne gøre for at give byens borgere noget i stedet for julemarkedet, som vi ikke må holde i år. Først talte vi om at få sat lys på Felix. Men så fik vi ideen at få fat i en dygtig kunstner, fortæller medlem af bestyrelsen, Hanne Engvang.

Den lokale lyskunstner- og designer Kasper Stouenberg har tidligere været med i bestyrelsen for Felix, så det var oplagt at kontakte ham. Han kunne hjælpe med at få lavet et flot lysshow, og ideen tog form om at omdanne skorstenen på Domus Felix til et kalenderlys, oplyst nedefra.