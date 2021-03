Mikael Ralf Larsen (SF) siger fra over for flere udstykninger til store boligområder ved Lejre by, når kommunalplanen skal laves. Foto: Agnete Vistar

SF: Nu skal der ro på udbygning ved Lejre by

Lejre - 30. marts 2021 kl. 11:24 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Der er mange ønsker fra lodsejere og bygherrer om at bygge store boligområder ved Lejre by i forbindelse med den kommende Kommuneplan 2021, som skal gælde de kommende år.

Og byen er særdeles eftertragtet som mål for udflyttere fra København. Skulle alle lodsejere og investorer få grønt lys fra politikerne til at få udlagt de ønskede arealer i kommuneplanen, ville Lejre by eksplodere i størrelse. Det er hele bydele, der er tale om.

Som det første politiske parti melder SF nu klart ud, at der skal ro på boligudbygningen i Lejre og omegn.

- Vi i SF stemmer ikke for at få nye områder ind i kommuneplanen omkring Lejre, når arbejdet omkring kommuneplanen går i gang nu og hen over efteråret, fastslår ordfører og borgmesterkandidat, Mikael Ralf Larsen, der således åbner ballet i den politiske diskussion om kommuneplanen.

- Det er gået rigtigt stærkt med boligbyggeriet i Lejre Kommune den seneste tid. Alle de områder, der nu er udbygget eller som der bygges på, har været udlagt til boligbyggeri i mindst 15 år. Men fordi der er bygget så meget på så kort tid, hvilket skyldes konjunkturerne, opleves det som meget massivt. Og det er det også, siger Mikael Ralf Larsen.

- At der nu er indkommet så mange nye ønsker med forslag om boligudbygning, skyldes også konkunkturerne, tilføjer han.

- Hver gang der bygges, spørger vi ind til prognoser og hvad et boligbyggeri vil få at konsekvenser. Man kan ikke bare bygge 300 boliger, uden at den slags tænkes ind. Men vi kan godt se, at der er en udfordring. Vi ved godt, at citronen har været presset til det yderste, svarer Mikael Ralf Larsen og fortsætter:

- Derfor siger vi stop for ny udbygning. De nye forslag til udbygning af store boligområder i Lejre bys område vil få store konsekvenser for Lejre og i særdeleshed Højby. De nuværende udbygninger i og omkring Lejre skal absorberes, inden vi er med på yderligere boligudbygning, forklarer han.

Til gengæld ser Mikael Ralf Larsen interessante perspektiver i ønsket om at bygge en ny bydel ved Kirke Sonnerup.