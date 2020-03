S-folk: Frustrerede over udligning

Den nye bestyrelse for S i Lejre - fra venstre ses Poul Christensen, Jens Nielsen, Jette Jensen, Inga Steffensen, Bente Blumensaat, Henrik Sørensen, Connie B. Jensen, Peter W. Rasmussen, Eva Tofte Jørgensen og Bjarne Ego Jørgensen. Privatfoto

Lejre - 07. marts 2020 kl. 08:32 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udligningsreformen var naturligt nok et emne, som fyldte meget torsdag aften, da Socialdemokratiet i Lejre mødtes til generalforsamling på Allerslev Rådhus. Over 30 medlemmer mødte op; i alt har partiet cirka 150 medlemmer i Lejre, og en ny bestyrelse blev valgt, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

Medlemmerne er frustrerede over den voldsomme ekstraregning på 29 millioner kroner, som Lejre Kommune risikerer at blive ramt med, og som kan blive et grimt slag mod velfærden i Lejre. Og selvsagt blev også forholdet til Køge-Lejrekredsens folketingskandidat, Astrid Krag diskuteret.

Hun står som indenrigsminister bag udspillet til udligningsreformen. Medlemmerne er uforstående over for udspillets negative effekt for Lejre, som i forvejen betaler 203 millioner kroner til andre kommuners velfærd, og borgmester Carsten Rasmussen gjorde endnu en gang rede for ingredienserne i reformudspillet.

Han har som bekendt været inde og forsøge at gøre Lejres situation klar for Astrid Krag, men uden at den store lydhørhed blev resultatet, indtil videre.

Foreløbigt synes situationen at være op ad bakke, og imens befinder partimedlemmerne i Lejre sig i lidt af en parentes, da forhandlinger om reformen fortsat er i gang på Christiansborg.

Medlemmerne er således ikke nået til nogen konklusion omkring udlignings-problemet - de vil gerne i dialog med Astrid Krag.

De synes i øvrigt, at borgermødet forleden i Hvalsø Kulturhus med eksperten i udligning, Arne Ullum fra NB Økonomi, og borgmesteren, var et særdeles godt og opklarende møde.

En aktivitetsplan for 2020-2021 blev gennemgået og godkendt på generalforsamlingen. Den beskrives som ambitiøs, og de aktive medlemmer kommer ikke til at ligge på den lade side:

Blandt andet bliver der afholdt flere inspirationsmøder - kaffemøder for medlemmer og åbne møder, hvor blandt andet Dan Jørgensen, Astrid Krag og Mathias Tesfaye er inviteret.

Bestyrelsen ser således ud: Connie B. Jensen er genvalgt som formand; Jette Jensen er næstformand og Bjarne Ego Jørgensen er kasserer.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Poul Christensen, Jens Nielsen, Inga Steffensen, Bente Blumensaat, Henrik Sørensen, Peter W. Rasmussen og Eva Tofte Jørgensen.