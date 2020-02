Borgmester i Lejre Kommune, Carsten Rasmussen (S) efter mødet med minister Astrid Krag: Det var ikke min fornemmelse, at der var lydhørhed. Min fornemmelse er, at regeringen vil straffe kommuner med et højt udskrivningsgrundlag. I det her tilfælde rammer de fuldstændigt skævt - og det vil de ikke anerkende. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

S-borgmester om udligning: Indenrigsministeren er tonedøv

Lejre - 19. februar 2020 kl. 14:13

Stor frustration præger borgmester Carsten Rasmussen (S) efter et møde med partifællen, indenrigsminister Astrid Krag onsdag. Her var han inde for at tale Lejre Kommunes sag, efter at kommunen står til at skulle betale yderligere 29 millioner kroner i den kommende udligningsreform.

Carsten Rasmussen er rent ud sagt oppe i det røde felt, som han siger. Og bekræfter, at ministeren - som tilmed er folketingskandidat i Køge-Lejrekredsen - er tonedøv, når det gælder om at forstå argumenterne fra borgmesteren.

Hvis ikke der allerede var udligning til andre kommuner, ville Lejre have cirka 203 millioner mere årligt end nu. Kommunen har et strukturunderskud på over 3000 kroner pr. borger i forhold til kommunernes gennemsnit. Med 29 millioner mere, som Lejre skal betale, rammes kommunen usandsynligt hårdt.

- Jeg tror ikke, de syntes jeg var ret flink i ministeriet. Det er klart, at mit budskab ændrer ved den fortælling, de har - at de rige kommuner skal betale til de fattige kommuner, så der bliver skabt balance. Når jeg kan dokumentere med tal fra hverdagen, at det modsatte er tilfældet med den nye udligningsreform, når det gælder balancen, er det en træls historie for dem at høre på, siger Carsten Rasmussen til DAGBLADET Roskilde.

- Hver gang jeg kom med konkrete tal fra hverdagen, svarede de én gang mere med overordnede principper om rig og fattig. De ville ikke forholde sig til kendsgerninger. Jeg kan godt sige, at det er frustrerende at sidde der med ministeren, når man kan se håbløsheden i forhold til udligningsreformen. Det hænger jo ikke sammen, siger Carsten Rasmussen.

Borgmesteren nævner, at regeringen med sit udlignings-udspil har skruet op for nogle parametre og ned for andre. At en kommune har mange børn og ældre er der skruet ned for, mens regeringen har lagt vægt på udskrivningsgrundlaget. Borgerne i Lejre tjener mere end gennemsnittet. Men som borgmesteren fremhæver, så kan han ikke købe flere pædagoger og skolelærere for nogle overordnede principper om rige og fattige kommuner, når Lejre i forvejen betaler så meget til udligning.

- Den basale velfærd i Lejre ligger under gennemsnittet for det service-niveau, der findes i landet - og i Region Sjælland. Når indtægterne fra kommunen er røget gennem den store pengemaskine med udligning, har vi færre penge end gennemsnittet. Vi har ikke råd til at nå det gennemsnit; vi ligger i forvejen lavt, og vi vil blive nødt til at skære yderligere, hvis ikke vi sætter skatten op. Og hvorfor skal vi sætte skatten op, så andre kommuner kan nyde godt af de penge, selv om de har højere service-niveau og lavere skat end os, siger Carsten Rasmussen.

Det var ikke min fornemmelse, at der var lydhørhed. Min fornemmelse er, at regeringen vil straffe kommuner med et højt udskrivningsgrundlag. I det her tilfælde rammer de fuldstændigt skævt - og det vil de ikke anerkende, siger han.