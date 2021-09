Niels Poulsen er blevet valgt ind i bestyrelsen for DGI i Midt- og Vestsjælland. Pressefoto

Run4Fun-formand ny i DGI-bestyrelse

Lejre - 09. september 2021

En ægte ildsjæl med mange jern i ilden, der for mindre end to år siden startede han hundesportsforeningen »K9 Run4Fun« i Hvalsø. Nu er Niels Poulsen valgt ind i bestyrelsen i idrætsorganisationen DGI Midt- og Vestsjælland.

- Jeg brænder for det, jeg laver. Jeg kan godt lide at være med, der hvor det sker, og hvor man kan gøre en forskel. Sådan oplever jeg DGI, og derfor stillede jeg op til bestyrelsen. Man kan jo sige, at jeg er udenfor på mange måder. Jeg er udenfor i den forstand, at jeg er ny i bestyrelsen. Jeg er udenfor i den forstand, at jeg kommer fra en lille idræt i DGI-regi, nemlig hundesport. Og så er jeg udenfor i den forstand, at jeg dyrker min idræt udendørs, siger Niels Poulsen i en pressemeddelelse.

Idræt skal være for alle

Niels Poulsen arbejder som sportsterapeut, og har blandt andet været på en masse spændende opgaver på adskillige landshold i hundesport. Fritiden bliver brugt på at dyrke idræt i den fri natur og på bestyrelsesarbejde, som nu også tæller en plads i bestyrelsen i DGI Midt- og Vestsjælland.

Foreningen K9 Run4Fun så dagens lys, lige inden coronaen for alvor gjorde sit indtog i Danmark. Det satte dog ikke en stopper for arbejdet med at udbrede kendskabet til hundesporten i Danmark, som har den force, at alle kan være med forskellige niveauer. Det er netop noget, der er vigtigt for Niels Poulsen.

- Jeg synes, at foreningsidrætten skal være bred, så alle uanset alder, status, højde og drøjde kan være med. Det gælder om at få endnu flere med. Vi skal have børnene i gang, de unge til at fortsætte, og de voksne til at blive ved. Jeg ser et alt for stort fokus på konkurrencen, som betyder, at for mange stopper igen, siger han og fortsætter:

- Hvis man krydser målstregen med følelsen "I did it. And I did it my way", så har vi fat i det rigtige.

Store forventninger

I DGI Midt- og Vestsjælland glæder formand Bruno L. Hansen sig til at byde et nyt bestyrelsesmedlem velkommen. Bestyrelsen består af ni medlemmer, som alle repræsenterer foreningsidrætten i landsdelens geografi.

- Jeg ser frem til samarbejdet med Niels, som kommer med en masse energi og erfaring. Hans ønske om at få endnu flere med i idrættens stærke fællesskaber passer perfekt med den retning, som vi arbejder med i DGI Midt- og Vestsjælland. Han bliver i den grad en stærk spiller på vores gode hold, siger han i pressemeddelelsen.