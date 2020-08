Rumænske kvinder på spil i Netto

To rumænske kvinder blev nappet, da de var i færd med at stjæle varer fredag klokken 11.22 i Netto i Osted.

Kvinderne havde i fælleskab lagt varer ned i en kurv, hvorefter de gik til kassen for at betale. Nogle af varerne blev dog ikke lagt op på båndet, men efterladt i bunden af kurven, som blev skubbet forbi kassen på gulvet uden for ekspedientens synsvinkel.