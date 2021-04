Bente Egelund kan glæde sig over, at hendes have, rosenhaven ved Kornerupgaard, er udvalgt som én af Danmarks 50 mest interessante og smukke haver. Foto: Agnete Vistar

Rosenhave udpeget som en af Danmarks smukkeste haver

»Er man til roser, så er Rosenhaven på Kornerupgaard i landsbyen Kornerup et must at besøge. Her har ejeren Bente Egelund anlagt en unik have med over 700 forskellige arter roser«, hedder det i The Danisk Clubs begrundelse for at udvælge haven.