Se billedserie Romerne spredte skræk og rædsel over hele Europe i jernalderen ? også til egne som Lejre, hvor de reelt aldrig nåede frem. Privatfoto Foto: Ole Malling

Romerne kommer! Sagnlandet er under belejring

Lejre - 29. maj 2019 kl. 10:08 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt går livet sin stille vante gang i Sagnlandet Lejres jernalderlandsby Lethra, men i Kr. Himmelfartsferien er freden for en stund forbi for indbyggerne - en romersk legion og den blandede flok af godtfolk, som altid følger dem, har nemlig slået lejr uden for landsbyen.

"Romerne kommer" - et varsel, der for et par tusinde år siden spredte frygt for død, lemlæstelse og det der var værre blandt jernalderens befolkning. Mellem år 0 og 300 nåede romerne at besætte det meste af Europa med en særdeles velorganiseret krigsmaskine og en effektiv administration.

- I Danmark er jernalderen desværre en lidt overset periode, klemt inde mellem bronzealderens mystiske gravhøje og de dramatiske vikinger. Der er dog også masser af spændende fortællinger i jernalderen, fortæller Laurent Mazet, der er mag.art i arkæologi og områdeleder for oldtidsområderne i Sagnlandet Lejre. Han har igennem en årrække nærstuderet romersk jernalder:

- Romerriget gik aldrig helt til vores del af verden, men romerne blev alligevel oplevet som værende helt tæt på. Romerne købte sig nemlig til fred i grænseområderne med gaver - dem finder vi i dag som pragtgenstande i grave fra den tid. Og mentalt har frygten for romernes ekspansion helt sikkert været en del af dagligdagen for jernalderbefolkningen - vi ser f.eks. i Jylland, hvordan man har bygget forsvarsanlæg mod romerne inspireret at romersk krigsførelse.

Så vidt vi ved, så nåede romerne aldrig helt til Lejre, men det gjorde deres ry og rygte som frygtløse soldater helt sikkert, og det spredte frygt og rædsel. For mod en hær af professionelle soldater havde en lille uorganiseret flok bønder ikke haft en jordisk chance. Hvordan et sådant møde kunne have taget sig ud kan gæster i Sagnlandet Lejre opleve i Kr. Himmelfartsferien, hvor romerne i skikkelse af reenactment-gruppen Legio VI Victrix Cohors II Cimbria indtager Sagnlandet.

De "uvelkomne" romere består af en milits med legionærer, auxilia, officer, bueskyttere og artilleri. På samme måde som dengang romerne indtog Europa, følger i kølvandet på de veludstyrede soldater også i dag en blandet flok af folk: glashandleren og bronzestøberen falbyder deres varer, og frisøren sørger for at håret sidder efter den seneste mode i Rom.

Formidlingsansvarlig i Sagnlandet Lejre, Lasse Stockholm Nielsen er - trods alt - glad for igen at kunne byde romerne velkommen til Sagnlandet Lejre:

- Siden 2008 er romerne kommet her fast hvert år, og det er blevet en af de traditioner, vi altid ser frem til - ikke mindst fordi det er et særligt populært tilløbsstykke blandt vores gæster. Det er fascinerende at få et lille indblik ind i kulturmødet mellem romernes højtudviklede civilisation og provinsen i form af vores lille landsby Lethra - det er vitterligt to helt forskellige verdener.

Hver dag fra 11.00 til 16.00 vil lejren summe af liv, og to gange om dagen kan man opleve milites show og komme på guidede ture i lejren.