Rød hestehov skal ædes af dyr

Her er der flere områder uden græsning, og det betyder, at der i bælter langs åerne vokser enorme mængder af den uønskede art, rød hestehov. Som andre invasive arter anses rød hestehov ikke som en art, der hører hjemme i den danske natur.

For at sikre en høj artsrigdom og for at bevare det smukke landskab omkring åerne, ønsker Nationalpark Skjoldungernes Land derfor at bekæmpe rød hestehov. Nationalpark Skjoldungernes Land får en håndsrækning fra HOFOR, som er jordejere, samt fra de lokale forpagtere, der gerne lader deres dyr æde og trampe sig igennem bæltet af rød hestehov.