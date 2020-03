Nye initiativer med takeaway og mad ud af huset skal sikre overlevelse, og heldigvis er der massiv opbakning fra kunderne, siger restauratør Poul Bøje Nielsen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Restauranter prøver nye initiativer og beder om støtte

Lejre - 18. marts 2020

Hos Skoemagerkroen lukkede man allerede restauranten, inden statsministeren hold tale. Men nye tiltag med takeaway og catering skal redde den gamle kro - og holde liv i spisestederne i kommunen, der er hårdt presset. Det skriver DAGBLADET roskilde onsdag.

Skoemagerkroen, Restaurant Herthadalen, Fasaneriet, Hvalsø Spisehus, Café Noova, Gershøj Kro. Spisestederne er pressede i øjeblikket.

Med lukningen af spisestederne kræver det nye initiativer for at der kan overleves. På Skoemagerkroen reagerer man ved at lave en masse nye tiltag på takeaway. Det er nu muligt at bestille til to personer, og nogle retter endda til en enkelt person.

- Det er forhåbentligt den måde vi overlever og kommer igennem det hele. Hvis vi skal komme igennem, så skal vi derfor sætte tiltagene i værk, siger restauratør Poul Bøje Nielsen.

Også hos Restaurant Herthadalen rammer den store nedlukning af Danmark hårdt. Her lukker man også ned de næste to til tre uger for hele restauranten.

- Det er svært at vurdere, hvad der sker lige nu. Det er en kritisk situation for os, for vores primær omsætning ligger her i foråret med konfirmationer og selskaber. Vi håber, at konfirmationerne rykkes til efteråret, så vi kan tjene lidt ind der. Vi bliver sat meget tilbage af disse initiativer, men vi prøver at holde optimismen, siger Stefan Hedegaard fra Restaurant Herthadalen.

DAGBLADET har også været i kontakt med Hvalsø Spisehus, der ikke havde overskuddet til at udtale sig.