Lejre Bibliotek kan efter planen flytte ind igen i en nyrenoveret stationsbygning til sommer næste år. Kommunalbestyrelsen skal dog først lige give grønt lys for et tillæg til en kontrakt med DSB. Foto: Agnete Vistar

Renoveret bibliotek klar til sommer

Lejre - 06. december 2017 kl. 09:34 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 2 mio. kroner dyr renovering af Lejres stationsbygning for skimmelsvamp kommer til at koste Lejre Kommune en markant huslejestigning de kommende 10 år. Men det kunne have været endnu dyrere, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Stationsbygningen på Lejre Station står brak på grund af skimmelsvamp i bygningen. Men det er på vej til at ændre sig, så Lejre Bibliotek kan flytte ind igen. Med en 10 års uopsigelig kontrakt i hånden er DSB villig til at renovere stationsbygningen gennemgribende, så den står klar til sommer.

Politikerne i Lejre Kommunes kultur- og fritidsudvalget anbefaler til videre politisk behandling, at Lejre Kommune forlænger sin kontrakt med DSB om stationsbygningen med et tillæg om et lejemål på 10 år.

Dermed kommer Lejre Kommune til på sigt indirekte at »afbetale« på renoveringen. Pt. er huslejen på 118.000 kroner årlig; denne udgift stiger til 180.000 kroner. Men havde kommunen valgt en kun 5-årig lejekontrakt, var den årlige husleje blevet væsentligt dyrere, nemlig 242.000 kroner.

Så selv om huslejen stiger markant, sparer Lejre Kommune samlet over 600.000 kroner på 10 år ved at indgå en aftale om et tillæg, der giver en binding på en periode på 10 år, frem for 5 år.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde onsdag.