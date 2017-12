Udviklingschef Lars Thisted beretter, at Remas udkørsel til Holbækvej for privatbiler og lastbiler skal ligge skråt over for Nettos udkørsel. Foto: Rita Vestergård

Remachef: En god løsning for trafikken

Udviklingschef for Rema: Det er af hensyn til trafiksikkerheden, at en evt. kommende Rema ved Holbækvej i Hvalsø bør have udkørsel skråt over for Netto.