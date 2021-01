Allan Lionett og de andre frivillige fra KHIF er glade for, at fyrværkerisalget i forbindelse med nytåret denne gang har sat rekord. Foto: Britt Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Rekordsalg af fyrværkeri hos KHIF Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rekordsalg af fyrværkeri hos KHIF

Lejre - 23. januar 2021 kl. 13:07 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

2021 er i fuld gang, men noget tyder på at mange havde brug for at skyde det gamle år lidt mere af, end de plejer.

Fordi corona-restriktionerne blev ændret flere gange i december, valgte KHIF at begynde deres fyrværkerisalg allerede den 20. december og have åbent fire dage før jul.

Men Allan Lionett, som er en af klubbens frivillige ved fyrværkerisalget, fortæller, at det ikke gik ud over salget i dagene mellem jul og nytår.

- Vi har haft en rekordomsætning. Det har været en stor succes. Vi har øget omsætningen med 70 procent, lyder det fra Allan Lionett, som helst ikke vil røbe omsætningen.

Han har et bud på, hvorfor omsætningen har været så god.

- Min fornemmelse er, at mange lokale gerne har villet bakke op her internt i byen. Men vi har også haft folk fra København, som er kommer for at handle. dEt synes jeg, er vildt, siger Allan Lionett og oplyser, at KHIF er meget glade for den gode omsætning.

Sidste år fik de frivillige nemlig ingen indtægt fra Roskilde Dyrskue og Store Hestedag, hvor de plejer at hjælpe til.

Den gode omsætning ved fyrværkerisalget betyder, at KHIF stadig kan give tilskud til de forskellige afdelinger, når især unge sportsudøvere skal til stævner eller kurser.

- Det giver et kæmpe tilskud til klubbens medlemmer. Der er jo nogle forældre, som ikke har råd til at sende deres børn afsted til stævner eller lignende, fortæller Allan Lionett.

Selv om det har givet ekstra penge i kassen at åbne for salget før jul, regner Allan Lionett ikke med, at det bliver gentaget.

- Men vi vil nok åbne for onlinesalg fra den 15. december, hvor der så er udlevering den 27. december. Der er ingen grund til at udlevere fyrværkeriet, før man må skyde det af, siger Allan Lionett.