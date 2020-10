Med kvæget i baggrunden fra Henning Nielsens ejendom står her fra venstre Ole Jacobsen, direktør i DAB; borgmester i Lejre Carsten Rasmussen (S), Jørgen Højer Christensen fra Teytaud Ingeniører og Lars Nielsen, afdelingsdirektør for totalentreprenør Adsbøll. Foto: Agnete Vistar

Rejsegilde: Banebrydende energisystem i nye boliger

Enghaven, de kommende 39 almene boliger i Kirke Hyllinge, er helt i front med et nyudviklet system, som varmer boligerne op. Onsdag var der rejsegilde.

Boligselskabet DAB skal administrere boligerne for bygherren Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab. Og DAB's adm. direktør, Ole Jacobsen beskrev Enghaven som en 5'er, når det gælder beliggenhed. Han takkede boligselskabet for at tage DAB med på en ny rejse, hvor helt særlige energikrav opfyldes: