Regnen lagde dæmper på hyggeligt loppemarked

Igen i år var der hyggeligt loppemarked i det skønne, gamle kvarter bag Allerslev Kirke. Her var der masser af fine loppefund, men desværre var vejret ikke med loppemarkedet i år.

Lørdag formiddag begyndte nemlig en længere byge, der lagde en dæmper på festligheder. Men alligevel havde en del besøgende trodset regnen og fundet paraplyerne frem for at aflægge et besøg.