Tre unge forfattere var på sommerskriveskole og nu udgives deres novellesamling. Privatfoto

Reception for unge, lokale forfatterspirer

Lejre - 19. august 2020 kl. 17:24 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som afslutning på sommerens skriveskole udgiver tre unge forfatteren nu en bog sammen.

Lørdag den 22. august afholdes der bogreception for novellesamlingen »14-16-17« på Hvalsø Bibliotek fra klokken 11.30 til 12.30. Receptionen afholdes i forlængelse af Sommerskriveskolen. Af hensyn til Covid-19 situationen skal der bestilles gratis billetter på bibliotekets hjemmeside: www.lejrebib.dk.

Tre unge lokale forfatterspirer deltog i sommerens skrivekursus, hvor Liv Lassen på 14 år, Lukas Larsen på 16 år og Kristina Jensen på 17 år samlet har lavet novellesamlingen.

På trods af deres unge alder havde de tre deltagere både skriveerfaring og god fantasi, hvilket er gode forudsætninger for at skrive fiktion. Derudover viste det sig også, at de unge havde god lydhørhed overfor såvel undervisningen som overfor hinanden.

Covid-19 situationen har givet muligheden for bogudgivelsen for nye unge forfattere, fordi Lejre Kommune som noget nyt har haft mulighed for at yde tilskud til at afvikle aktiviteter i sommerferien.

Forfattergruppen »Skriveenglene i Hvalsø« har sørget for, at undervisningen på Sommerskriveskolen er blevet iværksat og en af gruppens medlemmer forfatteren Anne Klein fra Viby Sj. har stået for undervisningen.

- At være på Sommerskriveskolen i Lejre og at være med i novellesamlingen "14 - 16 - 17" betyder, at jeg nu kan kalde mig forfatter, hvilket jeg ser som en utroligt vigtig milepæl, siger 16-årige Lucas Nielsen.