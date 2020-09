Der kan gå et stykke tid, før Lars Munch kan fejres for sit jubilæum. Foto: Agnete Vistar

Reception for provsten er aflyst

Den planlagte andagt i Kirke Hyllinge Kirke klokken 17 torsdag og den efterfølgende reception i Karleby Forsamlingshus for sognepræst og provst Lars Munch er udskudt på ubestemt tid.

Lars Munch har 25 års jubilæum som sognepræst i de to sogne Kirke Hyllinge og Lyndby. Men coronaen og nys udmeldte restriktioner betyder, at det er klogest at fejre jubilæet senere.