Rasmus Jørgensen ville ikke bruge 60 timer om ugen på arbejde som ingeniør, så nu følger han sin passion for at arbejde med træ. Foto: Daniel Sennek

Rasmus har Ph.d. fra DTU: Nu er han en noget anderledes tømrer

Ingen opgave er for lille. Sådan lyder sloganet for Rasmus Jørgensens drøm om en anderledes og ny måde at være tømrer på. Den Lille Tømrer er små opgaver for folk, der normalt ikke klares af tømrere - og så foregår det helt lokalt på ladcykel.

Rasmus Jørgensen har kastet sig over sin passion for at arbejde med træ. Han har skabt Den Lille Tømrer, så han både kan være der for familien og følge sin drøm.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her