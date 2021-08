Her ses opstillingsholdet for De Radikale i Lejre til kommunalvalget, med spidskandidat Thomas Bisgaard i midten. Øvrige er fra venstre Asta Rasmussen, Ole Bjørn Hansen, Rasmus Mackeprang og Rie Haagen. Foto: Liv Schilling

Radikale vælger spidskandidat - og indgår valgforbund

Lejre - 30. august 2021

På Radikale Venstre i Lejres opstillingsmøde forleden valgte medlemmerne at nikke til bestyrelsens indstilling af Thomas Bisgaard som partiets spidskandidat ved kommunalvalget den 16. november 2021.

Thomas Bisgaard repræsenterer Radikale Venstre i kommunalbestyrelsen i Lejre og er formand for Udvalg for Børn og Ungdom.

På opstillingsmødet blev der dannet en partiliste med repræsentanter fra hele Lejre Kommune. Listen har sideordnet opstilling. Kandidaterne er:

1. Thomas Bisgaard, 50 år (Osted)

2. Rasmus Mackeprang, 44 år (Særløse)

3. Rie Haagen, 58 år, Englerup

4. Ole Bjørn Hansen, 69 år (Lejre St.)

5. Asta Rasmussen, 74 år (Ejby)

Formanden for Radikale Venstre i Lejre, Hans Jørgen Lych Larsen, glæder sig over, at partiet kan præsentere et stærkt og alsidigt hold, som han siger:

- Vi præsenterer en attraktiv liste med gode Radikale kræfter. Både nye og kendte ansigter vil i fællesskab arbejde for Radikale mærkesager, både under valgkampen og efter valget. Vi har netop indgået et teknisk valgforbund med Konservative. Særligt på børneområdet og på det grønne område vil de to partier kunne opnå enighed om mange nye tiltag, siger Hans Jørgen Lych Larsen og fortsætter:

- Derudover vil Radikale Venstre arbejde for at fastholde fokus på den netop vedtagne skolestrategi og sørge for at strategien vil blive omsat til ny praksis ude på skolerne. Vi vil arbejde for at udbygge den kollektive trafik, til og fra Hvalsø og Lejre samt Roskilde station ligesom det skal være attraktivt at cykle til stationerne gerne ved en udbygning af »supercykelstier« i kommunen, siger han.

- Radikale Venstre vil søge at få en bedre forvaltning med smidige beslutningsgange, der inddrager borgerne mere både i forhold til planlægning og i individuelle sager og giver kommunens ansatte medejerskab.