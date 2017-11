Radikal partiboss overrasker Bisgaard

Det var en overvældet Thomas Bisgaard, der tog imod de to partifolk. Med sig havde de en stor buket blomster for at ønske det nye radikale byrådsmedlem i Lejre Kommune tillykke med valget.

- Thomas Bisgaard og det radikale hold i Lejre har ført en flot valgkamp, og jeg er hamrende glad for, at radikale nu igen bliver repræsenteret i kommunen. Ikke mindst fordi, jeg ved, at Thomas bliver en glimrende stemme for den radikale mærkesag om skole og uddannelse. Så det er en stor sejr for kommunens børn og unge, siger Morten Østergaard.