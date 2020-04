Råger skydes nu i udvalgte områder

Lejre Kommune går nu i gang med at få skudt nogle af alle de mange larmende råger, som plager naboer. Det sker på udvalgte, offentlige områder, efter at kommunen har fået tilladelse fra Naturstyrelsen.

Det sker fra den 1. maj til den 15. juni 2020. Kommunen samarbejder med professionelle jægere om at skyde et antal råger for at sikre, at bestanden ikke bliver for stor. Det sker følgende steder: