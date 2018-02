Rådhus bliver til boliger

Planerne for Lyndby Rådhus omfatter ikke kun 20 boliger i selve bygningerne, men også syv parcelhusgrunde vest for rådhuset. Det holdes der borgermøde om den 13. februar klokken 19 på rådhuset.

Den nye ejer V8 Ejendomme står bag boligplanen, og med så stor en påvirkning af omgivelserne, sådan et projekt vil afstedkomme, bliver det nødvendigt med et borgermøde, inden arbejdet sættes i gang med at lave et forslag til en lokalplan. I alt vil planerne, hvis de føres ud i livet, kunne medføre en befolkningstilvækst på ca. 60 mennesker, og det kan ikke undgå at få indvirkning på landsbyen. Desuden vil projektet også påvirke omgivelserne fysisk.