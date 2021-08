Se billedserie Så er partnerskabsaftalen underskrevet! Rektor for RUC, Hanne Leth Andersen kigger op med et smil, mens borgmester i Lejre Kommune, Carsten Rasmussen (S) ses til venstre. Foto: Agnete Vistar

RUC og kommune går i samarbejde med en partnerskabsaftale

Lejre - 13. august 2021 kl. 08:53 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Den store bæredygtige grønne scene - nemlig hos virksomheden Godis Grønt på Blæsenborgvej i Lejre by - blev taget i brug torsdag formiddag, da Lejre Kommune og Roskilde Universitet underskrev en aftale om at være samarbejdspartnere.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) og rektor på RUC, Hanne Leth Andersen skrev under på papirerne, med friske sprøde grøntsager - nys trukket op af jorden eller plukket - lige omkring papirerne på et udendørs bord.

Lejres kommunalbestyrelse besluttede allerede i begyndelsen af året i enighed at indgå i partnerskabet, der med udgangspunkt i Lejre Kommune skal styrke forskning, udvikling og uddannelse på et felt, der omfatter såvel grøn omstilling og bæredygtige fødevaresystemer som velfærdsudvikling i landsbyerne.

Unge grønne fællesskaber er et af de strategiske mål, som blandt andet har lokale studieboliger på programmet - midt ude i naturen - med unge som drivkraft i den grønne omstilling.

Det er store ambitioner, som der nu åbnes op for, og Carsten Rasmussen glædede sig over, at kommunen nu - med en fast aftale om strategisk samarbejde - får større adgang til viden og forskning med de akademiske muskler fra RUC, der kan sætte ekstra skub i udvikling af økologi, lokal fødevareproduktion og bæredygtige fællesskaber i landsbyerne.

- Modsat hvad mange har fordomme om - typisk storbymennesker - er landet ikke et stillestående sted. For vi søger hele tiden ny udvikling for livet på landet. Vi tror på en fremtid med lokalt dyrkede grøntsager her i Lejre, som vi kan beskrive som Københavns køkkenhave, sagde borgmesteren.

Rektor Hanne Leth lagde vægt på at styrke RUC's position som det eneste universitet i regionen, sammen med universitetets gode nabo Lejre:

- Det er en drøm for os, der går i opfyldelse - at blive knyttet til en meget spændende kommune med visionære projekter. Det er en stor dag for os, sagde hun.

Professor Niels Heine Kristensen kom især ind på, at man nu oplever nye reaktioner fra de unge:

- De rykker ud af storbyerne, er interesseret i jord og grøn omstilling, og de temaer har fået en magnetisk effekt på mange unge, som søger ny viden. Selv om vi ikke er kendt på RUC for jordbrug og forskning i fødevarer, har vi en pligt til at være helhedsorienterede, sagde han og fortsatte:

- For os kan kan udviklingen her i Lejre blive et experimentarium. Fødevarer og jordens kvalitet har fået meget mere opmærksomhed, og jeg tror, vi kan noget, som de andre universiteter ikke er helt gearede til. Vi kan ikke tage hensyn til det, man altid har gjort - vi skal tænke ud af boksen, og det kan vi sammen med Lejre Kommune, sagde Niels Heine Kristensen.

Hvordan det hele så skal finansieres, ligger ikke klart endnu. Det skal kommunen og RUC løse sammen, tilføjede han.

