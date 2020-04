Puha - der blev bremset op i tide på budgettet

Det er lykkedes for Lejre Kommunes embedsfolk at stramme budgettet så meget til, at 2020 kan ende uden underskud. Hvis alt går vel, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Efter chok-opdagelsen af et hul på over 30 millioner kroner i det forgangne års regnskab - som kun blev opvejet på grund af mindreforbrug på andre områder - har Lejres forvaltning lagt sig voldsomt i selen for at bremse op i udgifterne for 2020.