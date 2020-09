Provst i Lejre Provsti, Lars Munch vil gerne holde møde med det afgående menighedsråd - men ved ikke, hvad der skiller ham og rådet. Foto: Agnete Vistar

Provst om menighedsråd: - Jeg er mildt sagt overrasket

Lejre - 17. september 2020 kl. 08:21 Af Agnete Vistar

Lars Munch, der er provst i Lejre Provsti, undrer sig over, at menighedsrådet i Osted ikke genopstiller, fordi de føler sig tilsidesat af ham.

I en pressemeddelelse skriver formanden for rådet, Alan Bohn på vegne af menighedsrådet, at »provsten har holdt møder med vores graverpersonale, uden at menighedsrådet er inviteret med. Dette finder vi besynderligt, da rådet har personaleansvaret«.

Hertil siger Lars Munch, at han holdt møde med graverne fra Osted og Allerslev kirkegårde og de to præster fra sognet og Valgmenigheden (der lejer sig ind i kirken) - Torsten Dam-Jensen og Laura Lundager Jensen. Her var emnet corona-reglerne.

- Og det er menighedsrådet åbenbart ikke tilfreds med. Det er den eneste begrundelse, jeg kan se. Det virker som om, at det ansvar menighedsrådet i Osted har her i coronatiden, er blevet for stor en udfordring for dem - hvordan de skal navigere i forhold til coronaen og Valgmenigheden, siger Lars Munch til Dagbladet.

- Jeg forstår faktisk ikke, hvordan et møde, jeg har haft med præsterne og graverne, kan bevirke, at menighedsrådet i sognet ikke vil genopstille. For mit vedkommende har det handlet om at finde en løsning på, hvordan man skal forholde sig til coronareglerne, siger Lars Munch til Dagbladet.

Han nævner, at sognepræst Torsten Dam-Jensen er født medlem af menighedsrådet. Dermed har rådet også været repræsenteret på mødet.

Lars Munch er indstillet på at mødes med menighedsrådet:

- Selvfølgelig skal vi mødes. Men jeg er faktisk uforstående over for, hvor det er, vi står over for hinanden, og hvad der skiller os. Menighedsrådets reaktion er mildt sagt overraskende, tilføjer han.

