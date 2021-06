Se billedserie Charlotte Krøyer og kokken Alex vil åbne købmandsforretningen KOKS i Gershøj. Her skal Charlotte sælge dagligvare, mens Alex skal stå for kasserollemaden. Foto: Andreas Bro

Projekt skal få købmand til landsby

Lejre - 29. juni 2021

Et samlested, hvor man kan få en hyggesnak, når man henter morgenbrød, mødes til en kop eftermiddagskaffe eller lige hente en hurtig omgang kasserollemad, når man ikke selv orker at stå i køkkenet.

En købmandsbutik kan åbne for mange muligheder. Og det er blandt andet derfor Charlotte Krøyer, hendes mand Jacob Søgaard, Per Kølster og Jakob Franijeur har for mål at få netop en købmand til Gershøj.

- Hvis man skal glæde en by, så skal man give den, hvad den har brug for. Og vi kan se, at det er en købmand, folk gerne vil have. Så det er det, vi prøver at give dem nu, lyder det fra Charlotte Krøyer.

Charlotte Krøyer og hendes mand flyttede til byen i 2017. Kort efter havde Charlotte en samtale med en af byens ældre beboere.

- En ældre dame kommer på et tidspunkt hen til mig og siger; »ih, du er ny her. Kan du ikke finde på en god ide til, at vi ældre kan blive i byen og blive gamle? Så vi ikke behøver flytte til Skibby for at få hverdagen til at fungere, når vi ikke længere kan køre bil?«. Og så gik jeg og tænkte over, hvad der så skal til, fortæller Charlotte om projektets start.

Charlotte Krøyer Søgaard fik herefter trykt næsten 600 pjecer, som hun fordelte rundt i postkasserne i byen. Her bad hun beboerne ytre ideer og løsninger på, hvad Gershøj manglede. I alt næsten 400 meldte tilbage. Og her var svaret meget entydigt: Beboerne manglede en købmand.

- Det var simpelthen et opråb fra byen om, at her mangler en købmand. Så jeg ved, at efterspørgslen er her. Resten er bare et spørgsmål om vilje til at få det til at fungere.

Købmanden skal døbes KOKS - Købmand og Krøyer Selskab, for her det planen, at Charlotte Krøyer skal sælge dagligvare, mens kokken Alex skal stå for kasserollemad.

- KOKS kan alle mennesker sige. Også selvom man er fra den anden side af jorden. Og det er lidt sjovt, fordi det er en kokset blanding af alle mulige ting. En blandet landhandel. Så KOKS bliver navnet på købmanden - men også vores andre projekter, fortæller Charlotte Krøyer.

For selvom købmanden er så langt på tegnebrættet, at der er håb om, den kan åbne allerede til april næste år, så er den også kun første skridt, fortæller initiativtageren:

- Der er flere projekter i det, og købmanden er kun starten på det. Købmanden skal skabe lokal handel, og derfra vil vi bygge ovenpå, så Gershøj på længere sigt kan blive en selvforsynende landsby.

Selv har Charlotte tre uddannelser foruden erhvervserfaring som blandt andet selvstændig, sælger og håndværker. Men nu skal der ske noget nyt, og en købmandsbutik er en del af Charlotte Krøyers fremtidsdrømme.

- Jeg har lavet en masse i mit liv, og jeg har altid været en arbejdshest. Og nu skal der ske noget nyt i mit liv, fortæller hun og uddyber:

- Og så har jeg fået to børnebørn, og det har virkelig fået mig til at tænke, at de skal altså vokse op i en bedre verden. Så nu starter vi med købmanden. Så håber jeg, at det hele kan lykkes. Så jeg på sigt kan gøre en forskel for Gershøj og for de kommende generationer.