Artiklen: Prøv at gå med detektor

Lejre Museum inviterer hele familien til et detektorarrangement, »Bliv detektorfører for en dag« den 13., 14. og 15. oktober klokken 11-14, hvor man kan prøve at gå med detektor. Målgruppen er børn og unge i alderen 10-14 år, og tilmelding er nødvendig.