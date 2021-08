Se billedserie Henrik Hammer med destilleriets nyeste produkt: The Testament to Henrik Harpestreng, der er fremstillet med inspiration fra middelalderlægens ingredienser i »verdens første gin«. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Prisvinder med rummelighed og enestående enebær

Lejre - 18. august 2021 kl. 19:21 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Henrik Hammers iderigdom har ingen bund eller ende. Bestandigt udvider og skærper han den udvikling og aura, der er om hans destilleri, hvor verdensberømte gin-mærker som Geranium og Old English produceres.

Hvem andre end han kunne finde på at bruge mange timer på at researche Henrik Harpestrengs ginopskrift, som han serverede som medicin for Erik Plovpenning. Og dernæst lave sin egen gin med direkte inspiration fra Liber Herbarium, Harpestrengs urtebog?

»The Testament to Henrik Harpestreng«, hedder Henrik Hammers nyskabelse, skabt af rene lokale produkter tæt på Vintre Møller Destilleri. Den nye - eller meget gamle - gin går allerede som varmt brød.

Til en orientering skal det nævnes, at Henrik Harpestreng var læge i middelalderen for Kong Erik Plovpenning:

- Harpestreng lavede en mikstur til kongen med ingredienser som enebær, kvan, brændenælde, tidsel, røllike, gråbynke og cypres og skrev, at denne mikstur skulle drikkes med vin og var god for mave og mod hoste. Han var jo verdens første ginproducent! forklarer Henrik Hammer.

Enebær er en afgørende ingrediens i gin. »Du finder ikke noget vildere og mere autentisk end The Testament Gin!«, hedder sloganet for den nye gin.

Tirsdag eftermiddag fik Henrik Hammer og hans virksomhed, Hammer & Son Virksomhedsprisen 2019 fra Lejre Kommune. Prisen blev grundet coronaen givet bagudrettet, men til en virksomhed, som erobrer fremtiden.

Prisen uddeles hvert år af Udvalget for Job & Arbejdsmarked efter en række kriterier - virksomheden skal have gjort en særlig indsats for at fastholde medarbejdere i job eller integreret medarbejdere i virksomheden.

Og Hammer & Son benytter sig af lokale medarbejdere, ansat gennem jobcenteret. Blandt andet er ansat en borger i fleksjob, og aktuelt er to borgere, der er kommet hertil som flygtninge fra Syrien, ansat på fuld tid. En ung mand er så meget i bedring efter at være kommet her, at han nu er ansat.

Christian Plank (SF), formand for udvalget, storroste Hammer & Son for sin evne til at forene vækst og rummelighed.

- Og det sker med en vision om at være fuldstændig selvforsynende med strøm, vand og økologi. Jeg har fået at vide fra Jobcentret, at I er fantastiske samarbejdspartnere, sagde Chr. Plank og overrakte et diplom til Henrik Hammer.

Ud over hæderen består prisen af 5000 kroner til arrangementer for medarbejderne og 5000 kroner til et værk af en lokal kunstner.

Henrik Hammer viste gæsterne fra kommunen og andre rundt efter prisuddelingen.

Blandt andet fortalte han om Hammer & Sons store nye projekt: single malt whisky, produceret lokalt af malt fra egnen, eget økologisk rug og perlende rent kildevand fra en artesisk brønd på grunden. Tønderne opbevares fire-seks år i den gamle mølle på destilleriet.

Henrik Hammers destilleri er et unikt, bæredygtigt projekt, hvor slåen-affald bruges som foder til sortbrogede grise på en nærliggende farm, mens kakaoskaller fra verdensmesteren i chokolade, Friis-Holm i Herslev, bruges til ckokoladelikør her.

Og om tre måneder produceres al spiritus'en udelukkende her på Destilleriet Vintre Møller - det sidste Geranium Gin skal lige hentes hjem fra England.

Som Henrik Hammer plejer at sige: Vi outsourcer ikke - vi insourcer!