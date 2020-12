Renseanlæggene i Lejre skal opgraderes, og det kommer til at koste skatteyderne. Arkivfoto: Elmer Madsen

Prisen på vand stiger

Lejre - 09. december 2020 kl. 09:07 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Nye renseanlæg i Lejre og beskyttelse af grundvandet medfører højere priser på vand og afledning af spildevand.

Fors A/S forventer nemlig høje omkostninger til sammenlægning og istandsættelse af ældre renseanlæg og beskyttelse af grundvandet de kommende år.

Og det betyder, at det næste år bliver dyrere for kunderne i Lejre Kommune at få håndteret spildevand og leveret vand.

Renseanlæggene i Lejre Kommune skal moderniseres for at sikre, at der også i fremtiden er rent vand i fjord, åer og vandløb. Moderniseringen er en udløber af den strukturplan for renseanlæggene, som Lejre Kommune forventes at vedtage i løbet af første halvår 2021.

Selskabet hæver prisen for at få afledt spildevand med 16 procent i 2021, hvilket svarer til 717 kroner for en husstand med et standardforbrug.

Vandregningen stiger med 7,5 procent - eller 115 kroner for en husstand med et standardforbrug. Det skyldes blandt andet, at der er kommet nye regler for grundvandsbeskyttelse.