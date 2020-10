Sådan så det ud i 2015 - og sådan kommer det til at se ud igen, når Lejre får sit eget beredskab. Men det koster noget at få ændret. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Pris sat på eget brandvæsen

Det kommer til at koste 1,754 millioner kroner for Lejre Kommune at etablere det nye Lejre Brandvæsen.