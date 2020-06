Presser på for at få en ordentlig strandplan

Lejre VandSport har holdt sit indtog på Herslev Strand, og dermed ønsker de to aktive foreninger - den anden er Herslev Strand Sejlklub - at der kommer klare fysiske rammer og en lokalplan for, hvordan de to foreninger begge kan være her. Processen sættes i gang nu - med en pæn forsinkelse. Foto: Agnete Vistar