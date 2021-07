Se billedserie Frederik fra Gevninge prøver hurtigskydning mod de seks lysende faldmål. Han klarede at få dem alle ned inden for 14 sekunder. Th. hans instruktør, Anders Hovgaard Møller. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Præcision og fokus - megafedt at gå til skydning

Lejre - 06. juli 2021 kl. 19:16 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Lauritz er 13 år og fra Hvalsø. Han gamer - gerne en masse forskellige spil, fra skydespil til strategispil. Og så går han til spejder.

Mandag fik han fornøjelsen af at deltage i Airsoft Challenge i lokalerne hos Osted-Lejre Skytteforening i Lejre by. En actionfyldt aktivitet, hvor man skyder med plastikkugler og softgun pistol i stedet for at skyde med skarpt med en rigtig pistol.

En gruppe unge drenge og et par piger flokkedes til øvelserne, hvor de først lærte håndtering af våben og blev instrueret i, hvordan man fokuserer. Og samtidigt fik tre dygtige instruktører indprentet alle de nødvendige sikkerheds-regler hos de unge.

Det vil vi gå til Lauritz syntes bare, det var megafedt.

- De vil starte Airsoft Challenge om onsdagen efter sommerferien, og det er samtidigt med, at jeg går til spejder. Jeg skal hjem nu og tænke over, at jeg skal vælge mellem de to. Jeg vil helst gå til begge ting, fortæller Lauritz med et stort smil.

To drenge fra Gevninge, Frederik på 12 og Emil på 13 var mindst lige så optagede af den nye aktivitet.

- Jeg kan godt lide våben. Jeg spiller meget forskelligt, mest Sniper Ghost Warrior 3. Og jeg kunne altså godt tænke mig at gå til Airsoft Challenge her, siger Frederik, og han kammerat Emil nikker:

- Det var fedt at prøve. Jeg har taget en seddel, hvor man kan melde sig til. Jeg overvejer at gå til det. Jeg skal træne, så jeg bliver bedre til at skyde, forklarer Emil.

Airsoft Challenge baner vejen Flemming Nielsen har været formand for skytteforeningen siden februar, og han glæder sig meget over den store interesse, de unge viste mandag for Airsoft Challenge. Han regner med, at det bliver introduceret onsdag aften 18.30-19.30 i foreningens lokaler fra september.

- Vi skal have de unge med, og det tror jeg netop Airsoft Challenge kan bane vejen for. Det er rigtig fedt at se her, hvordan de unge går op i det. Jeg tror, det bliver godt, siger Flemming Nielsen.

Ud over at være formand for foreningen, der har 80 medlemmer, er han også formand for DGI Skydning Midt og Vestsjælland.

- Vi er i gang med at får Airsoft Challenge introduceret i flere klubber på Sjælland. Osted-Lejre Skytteforening selv er én af dem, som er ved at starte op, og til efteråret arrangerer vi en workshop, hvor vi inviterer andre skytteklubber. Airsoft Challenge har eksisteret mange år i udlandet, og det er på vej frem her i Danmark, fortæller Flemming Nielsen.

Nye baner bygges op Osted-Lejre Skytteforening har fået 30.000 kroner af DGI og DIF's foreningspulje til at starte aktiviteten op, og de tre instruktører bruger en del af deres ferie på det. Blandt andet har de bygget banerne i lokalerne om i tre sektioner - én med tre præcisionsbaner med målskiver; én til hurtigskydning med faldmål, og én handlebane, hvor skytten bevæger sig rundt og skyder mod mål, idet også en instruktør er til stede.

Den sidste disciplin bliver først introduceret til efteråret. Mens man bevæger sig rundt på banen, dukker en eller to eller tre »muldvarpe« op - wrac-a-mole, kaldes det, og man skyder og skal undervejs også tibage og skifte magasin og lade.

Foreningen har bestræbt sig på at bygge Airsoft Challenge op på en måde, så ingedienserne hurtigt kan pakkes ned igen.

Disciplin og selvkontrol Instruktør Knud-Erik Ohlendorff er pistolskytte og kasserer i Osted-Lejre Skytteforening. Han nævner, at foreningen rigtigt gerne vil have flere unge ind:

- Den disciplin og selvkontrol, de opnår her, er gavnlig for dem senere i deres liv, forklarer han.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) kiggede i øvrigt forbi for at få en snak med Flemming Nielsen om skytteforeningens fremtid. Og han fik da også lige lejlighed til at prøve skytte-kunsten på præcisionsbanen.