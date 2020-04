Populære koncerter rykkes til efteråret

Musikken skulle have braget ud til en lang række populære koncerter i Domus Felix i Lejre i dette forår, men coronaepidemien satte hurtigt en stopper for det. Nu er det dog lykkedes at sikre nye datoer til de populære, udsolgte koncerter, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

- Vi har arbejdet intenst på at finde løsning på den nedsmeltning, som os i oplevelsesbranchen står i her i foråret. Vi har været omkring forskellige ideer. Og nu er vi havnet på et rigtig fint udfald, hvis vi selv skal sige det. Vi har nemlig været så heldige, at kunne finde nye datoer for vores koncerter, skriver manden bag Lejre Live, Mathias Grip, på Facebook.