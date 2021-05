Kano med udrigger stævner ud fra Gershøj. Foto: Andreas Elkjær, INSP! Media

Populære kanoer er tilbage på fjorden

15. maj 2021

Nu er det igen muligt at låne en nationalpark-kano til en sejltur på Roskilde Fjord.

Kanoerne blev søsat af Nationalpark Skjoldungernes Land sidste år, og de blev hurtigt populære. Derfor er de nu tilbage i Gershøj og i Møllekrogen, hvor de vil ligge sommeren over.

De seks kanoer skal bidrage til, at alle kan komme en tur ud på Roskilde Fjord, også dem, der normalt ikke har adgang til en båd. De er gratis at låne, og de er ikke til at tage fejl af med nationalparkens logo og farver malet stort henover siderne.

Kanoerne ligger placeret ved Fjordstien, hvor ruten slår et knæk ind i landet. Dermed er det muligt at låne en kano til at sejle mellem Gershøj og Møllekrogen og skyde en genvej til vands for derefter at fortsætte til fods ad Fjordstien. Kanoerne kan også benyttes til en hyggelig rundtur ud på fjorden med familien eller med vennerne.

- Det er vigtigt igen at minde om, at man læser skiltet grundigt, tager redningsvest på og kun sejler ud, når det er vindstille vejr, og at man selvfølgelig passer godt på kanoer, redningsveste og årer, siger Mikkel Eeg i en pressemeddelelse.

Konceptet er først til mølle. Kanoerne kan ikke bookes, og der kan derfor forekomme ventetid ved kanoerne, ligesom man ikke altid kan forvente, at der ligger tre kanoer i Gershøj og tre i Møllekrogen - kanoerne kan nemlig lånes det ene sted og afleveres det andet sted.

Da kanoerne blev lagt ud op til sommeren 2020, var det nødvendigt at medbringe en 20-krone for at låse kanoerne op, ligesom i en indkøbsvogn. I løbet af sommeren var der dog ofte meldinger om hærværk mod låsemekanismen. I år ligger kanoerne derfor ulåst.

- I år forsøger vi uden låsesystemet. Det betyder, at vi må have tillid til, at dem, der låner kanoerne, også trækker dem op og lægger dem tilbage i stativet, sådan at de ikke driver væk ved første højvande eller fyldes med regnvand. Alle årer og redningsveste er spændt fast i bunden af kanoen med gummistropper, så de ikke blæser væk, og det er afgørende, at brugere af kanoerne lægger alt forsvarligt på plads, så det ikke forsvinder, siger Mikkel Eeg.

Man må ikke sejle tættere end 50 meter på øerne fra den 1. april til 15. juli på grund af fuglenes yngletid. Roskilde Fjord er nemlig udpeget som et fuglebeskyttelsesområde, fordi fjordens mange øer og holme er vigtige yngleområder for en lang række arter som ederfugle, terner og klyder.