Populær havn: Stort rykind af gæster henover sommeren

Tilstrømningen af gæstebåde været overvældende stor denne sommer, fortæller næstformand for Herslev Strand Sejlklub, Lars Borup. 163 gæstebåde er det blevet til med overnattende gæster, og nogle af dem er blevet to-tre døgn.

De fleste danske; da der blev lukket op for andre lande kom der også gæstesejlere derfra. Læg dertil de mange sejlere, der er kommet en formiddag eller eftermiddag uden at overnatte - de registreres ikke.

Og så er der kommet masser af bilende gæster. Nogle gange så mange, at der ikke har været plads på parkeringspladsen, så bilerne har stået langt ud ad Herslev Strandvej.

Herslev Strand og havnen er et overmåde populært område, som ikke kan favne flere end de mange, der har været her i løbet af sommeren. Ja det har ind imellem kammet over med gæster. En større lokalplan, som skal omfatte havnen og hele strandarealet, er i sin vorden.