Jelling var samlingspunkt for hele sydskandinavien og indgår i Lejre Museums foredragsrække ?Her blev Danmark født?, som nu live streames. Grafik: Gert Gram. Datagrundlag: Peter Jensen, Arkæologisk IT, AU

Populær foredragsserie udsolgt - nu livestreames den

Antallet af pladser er på forhånd reduceret for at sikre, at gæsterne kan holde indbyrdes afstand, så nu livestreamer Lejre Museum arrangementet og tilbyder billetter til digital adgang til en reduceret pris.

- Vi er rigtig glade for at kunne invitere vores brugere indenfor via livestream. På Lejre Museum er det vigtigt for os at udvise samfundssind og overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Derfor glæder det os, at vi på denne måde kan være med til at holde gang i kulturlivet og alt det, der binder os sammen med stærke kulturoplevelser - under sikre forhold, fortæller Isabella No'omi Fuglø.