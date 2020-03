Politikerne i kommunalbestyrelsen mødes ikke på den her måde tirsdag, men virtuelt. Arkivfoto: Agnete Vistar

Politikerne mødes digitalt - borgere kan kigge med

Tirsdag den 24. marts er der møde i Lejres kommunalbestyrelse. Det afvikles denne gang digitalt: Medlemmerne af kommunalbestyrelsen vil deltage hjemmefra via en computerforbindelse, skriver DAGBLADET Roskilde.

Beslutningen er truffet i lyset af den aktuelle situation med coronavirus (COVID-19). Hvis kommunalpolitikerne fysisk skulle være til stede i Rådssalen på rådhuset i Allerslev, ville det ikke være muligt at holde den afstand mellem deltagerne, som myndighederne tilråder.

Det betyder også, at man ikke kan overvære mødet fra selve rådssalen på Allerslev Rådhus. Men borgere kan følge mødet via en direkte internetforbindelse. På forsiden af Lejre Kommunes hjemmeside, www.lejre.dk, vil der inden mødet være en servicemeddelelse med et link til mødet.