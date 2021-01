Se billedserie De mange gode ideer, der er lagt ind allerede i udviklingen af Lejre Højskole, omfatter dette gårdrum mellem Grangårdens bygninger. Lejre Kommunes materiale

Politikere bakker op om gæve højskolekvinder

Lejre - 15. januar 2021 kl. 09:42 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

150.000 kroner - et pænt lille tilskud til den kommende Lejre Højskole. Det har kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune givet grønt lys til.

Pengene skal ses som en økonomisk håndsrækning til at få lavet tegninger, fondsansøgninger mv. i forhold til at finansiere højskolen, der efter planen skal ligge på Grangården ved Bjergstedvej i Kirke Såby.

Kommunalbestyrelsen var alle som én samlet om fuld opbakning til højskolen, da de besluttede at frigive de 150.000 kroner. Her er et pluk af de mange glade kommentarer:

Borgmester Carsten Rasmussen (S): - De er allerede rigtigt godt i gang. At etablere en højskole er ikke sådan lige noget, man bare gør - meget skal på plads, før man kan ansøge om at få godkendt projektet, og det er ikke gratis at få lavet. Nu kan de komme videre med arbejdet om at ansøge om flere penge og få højskolen. Det er fint, hvis de lykkes med at få en højskole her i Lejre.

Flemming Damgaard Larsen (V): - Vi kan i Venstre sagtens støtte op om Lejre Højskole; det er rigtigt godt at støtte den. Højskolen kan være med til at skabe aktivitet og omsætning i kommunen.

Grethe Saabye (K): - Vi glædes rigtigt meget over initiatiativet, som er taget af gæve lokale kvinder. Jeg bor selv i landsbyen, og her midt i Lejre Kommune ser vi for os en dejlig ny højskole. Men også, at der bliver et lokalt mødested på denne kulturinstitution. Jeg har talt med dem - de vil dyrke haver og grøntsager, og landsbyen skal involveres. Ja det er et fantastisk initiativ.

Ole Blickfeldt (DF): - Jeg er lidt ked af, at os på +50 ikke er i målgruppen for højskolen; det er kun de unge, der bliver talt om. Men jeg tror, vi også kan komme med...Danmark er et højskoleland, og vi bakker fuldstændigt op om højskolen. Thumbs up herfra!

Ivan Mott (EL): - Jeg har selv tidligere været timelærer på en højskole, og jeg kan varmt anbefale, at de viser omsorg for de unge. Det bliver rigtigt spændende at følge med på sidelinjen i 2021. Jeg kan se mange muligheder med de fornuftige kræfter, der er på højskolen.