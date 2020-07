Politiet efterlyser vidner til graffitihærværk

Onsdag klokken 08.30 anmeldte Lejre Kommune til Midt- og Vestsjællands Politi, at der var lavet graffitiraffitihærværk på lygtepæle og på en støttemur på Holbækvej ud for nummer 27 i Hvalsø.

I gangtunnelen under banen på Tølløsevej var også malet graffiti og skrevet »EDBS« og andre tags med sort maling.

Politiet vil gerne i kontakt med vidner, som har set noget mistænkeligt omkring de forskellige steder, hvor graffitien blev malet. Det formodes, at hærbærket er blevet udført fra omkring mandag klokken 16.00 til tirsdag morgen, hvor hærværket blev opdaget.

Borgere som har bemærket graffiti med lignende tags andre steder i Hvalsø eller omegn bedes ligeledes om at kontakte Midt- og Vestsjællands Politi, der tager hærværket meget alvorligt og gerne vil til bunds i problemet og finde gerningsmændene bag. Har man nogen former for oplysninger i sagen, så kan man ringe til politiet på telefonnummer 114.