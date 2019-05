Politiet bekræfter: Kvinden i den røde Porsche anholdt

Det bekræfter presseansvarlig ved Midt- og Vestsjællands Politi, Charlotte Tornquist, til sn.dk.

- Politiet mener at have fundet frem til den rigtige kvinde, og hun er nu sigtet i sagen, siger Charlotte Tornquist, til sn.dk.

Der er tale om en 29-årig kvinde fra Frederikssund, som politiet fik mistanke til ved hjælp af tip fra borgere.

Kvinden er sigtet for brugstyveri af bilen, tyveri af nummerplader samt selve påkørslen, ligesom hun også er sigtet for færdselslovens paragraf 253, ved at flygte fra stedet uden at have givet den fornødne hjælp til en tilskadekommen.

Ifølge Charlotte Tornquist nægter kvinden en hver kendskab til sagen.

- Vi er meget glade for de henvendelser, vi har fået fra borgere. Den 12-årige påkørte pige er den dag i dag stadig under behandling, så vi er rigtig glade for, at efterforskningen har kunne lede frem til en anholdelse. siger Charlotte Tornquist.

Den 29-årige kvinde blev tilbage i marts anholdt og sigtet på sin bopæl, men Midt- og Vestsjællands Politi har først kunne melde noget ud nu, da man lige skulle have svar på de sidste undersøgelser.