Politiet advarer: Mystisk mand stjal møntsamling

Lejre - 17. juli 2020 kl. 09:46 Af Daniel Sennek

Torsdag eftermiddag blev en rigtig dårlig dag for en 81-årig mand på Skovvejen lidt udenfor Osted. Klokken 15.18 måtte han nemlig anmelde at hans møntsamling var blevet stjålet.

Den 81-årige mand fortalte til Midt- og Vestsjælland Politi, at en mand i mørkt tøj havde udgivet sig for at være fra et befordringsfirma, som skulle give ægtefællen et lift.

Den mystiske mand var selv gået ind i huset, selvom den 81-årige havde fortalt, at hans ægtefælle allerede var kørt fra stedet med en anden chauffør.

Manden kiggede lidt i huset og forlod stedet via havedøren. Den forurettede opdagede, at hans møntsamling var forsvundet under den fremmedes ophold i huset.

Politiet vil derfor gerne opfordre borgerne til at være særligt opmærksomme på, om personer bærer synligt ID-skilt fra den virksomhed eller myndighed, de udgiver sig for at være fra.

Hvis det ikke er tilfældet er det en god ide, at borgerne beder om at få forevist id-kort, inden personerne bliver lukket ind i hjemmet.

Borgerne kan også foretage en kontrolopringning til virksomheden eller myndigheden for at sikre sig, at pågældende er tilknyttet virksomheden, hvis borgerne finder det nødvendigt eller er i tvivl om den pågældende persons ærinde på stedet.