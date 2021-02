Plustur sat i gang i Lejre

De fleste biler, der kører plustur, har gult Movia-design. Ellers kan de kendes ved, at der i vinduet er et Flextrafik-skilt. Foto: Movia

Lejre - 04. februar 2021 kl. 11:13 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Den nye form for kollektiv transport, Plustur, skal Lejres borgere nu til at lære at kende. Den er allerede sat i gang.

Ifølge Movia får borgerne i Lejre Kommune nemmere ved at benytte busser og tog, selvom stoppestedet eller stationen ikke er lige uden for gadedøren. De kan nemlig bestille en plustur, som kører borgerne fra gadedøren til nærmeste station eller stoppested.

Det er jo ikke alle steder, at bus og tog kører hele vejen til sommerhuset eller helt hjem til bopælen.

Plustur begynder ved postkassen. Her bliver kunden hentet af en chauffør i én af de biler, der også kører Flextrafik for Movia, og så bliver man kørt til en station eller et stoppested, hvor man kan komme videre med tog eller bus.

Rejsen med plustur planlægges med Rejseplanen, som sørger for at sammensætte plustur, bus og tog på den mest optimale måde. I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage bussen eller toget på dele af rejsen, får man tilbudt plustur hele vejen.

- Jeg håber, at plustur vil få endnu flere til at vælge den offentlige transport frem for bilen. Flere steder i Lejre Kommune kan der være ret langt til nærmeste station eller stoppested. Derfor er det er en ordning, der passer rigtig godt til Vores Sted, siger Ivan Mott (EL), formand for teknik- og miljøudvalget, Lejre Kommune.

Plusturen har en fast pris på 21 kroner, uanset hvor langt man skal. Via rejseplanen bliver man sendt videre til en særlig hjemmeside, hvor man bestiller turen, det skal ske senest to timer inden, man skal afsted. Plusturen skal betales med betalingskort, når man bestiller.

Der bliver syv skiftesteder i Lejre Kommune for Plustur.