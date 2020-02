Christian Plank står nu i spidsen for bestyrelsen i SF Lejre, som har syv medlemmer. Privatfoto

Plank tager stafetten i SF

Lejre - 10. februar 2020 kl. 17:34 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

25 SF'ere dukkede op til SF i Lejres generalforsamling på Allerslev Rådhus torsdag aften. Og det blev en kompetent veteran, der overtog formandsposten - Christian Plank er således nu formand i vælgerforeningen for fjerde gang, skriver DAGBLADET Roskilde.

De sidste to år har Susanne Borup været formand. Hun gjorde det klart på generalforsamlingen, at hun på grund af alder ikke synes, at hun skal stå i spidsen for den valgkamp, som lige så stille indledes frem mod kommunalvalget i efteråret 2021.

Den nye bestyrelse består af Claus Jørgensen (kasserer), Ole Møller, Knud Larsen, Irene Porse og Anders Moe. Ny i bstyrelsen er Bitten Persson, kendt fra BUPL i Lejre.

- Ideen til at jeg skulle være formand igen er ikke opstået i mit hoved. Jeg har været rigtig glad for at komme ud af nogle af alle de ting, jeg var aktiv i og har brugt mere tid på mit privatliv, arbejde og den diplomleder-uddannelse, jeg er ved at tage. Så derfor bliver organisationen i bestyrelsen en anden - det bliver ikke mig, der skal lave det hele. Flere andre tager opgaver på skuldrene, mens jeg står i spidsen for vælgerforeningen, forklarer Christian Plank til Dagbladet.

En politisk strategi for SF i Lejre i de kommende år skal først diskuteres igennem, før partiet melder noget ud.

SN-Brød: Men én ting er sikkert - den nyvalgte formand er ikke fan af indenrigsminister Astrid Krag (S) og hendes udspil til en udligningsreform, der vil koste Lejre 29 millioner kroner ekstra i udligning.

- Jeg har hørt, at hun har sagt, at der holder mange flotte biler i indkørslerne i Lejre. Men bilerne handler jo ikke om, hvor mange penge, der er på kommunens bundlinje. Det er ikke seriøst. Når man ser alle de sammenlignelige tal og stiller dem op mod for eksempel Kalundborg, giver udspillet ingen mening, siger Christian Plank.

- De har flere penge i kommunekassen end Lejre, et højere serviceniveau end os og lavere skat. Det er da fint med en form for udligning - men hvorfor skal Lejre betale for, at Kalundborg ikke kan få folk i job? Man kan jo spekulere i at lade være med at få folk i job eller gøre mindre ud af at skabe sundhed blandt ens borgere - så får man åbenbart mere i udligning, siger formanden.