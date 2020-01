Dette er en skitse over placering af Lyndby Byhus og de dertil hørende p-pladser. En forbindelsesvej til Fjordglimt er tegnet ind, og p-pladserne skal ligge lige syd for Fjordglimt bygningen. Lejre Kommunes materiale

Planer om et byhus tager et skridt frem

Og med grønt lys fra teknik- og miljøudvalget til at få udstykket en 1090 kvadratmeter stor grund til et byhus er gruppen og foreningerne kommet et lille skridt videre mod drømmen om at få et byhus, der både kan fungere som rammen om møder og aktiviteter og som festhus.

Lyndby Byhus hedder et projekt, som en aktivitetsgruppe på tværs af Lyndby By og Bådelaug og Lyndby Kulturforening nu har arbejdet med i et års tid. Det skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

