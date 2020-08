Plan for stort nyt boligområde på vej

Se billedserie Principskitse til, hvordan Bærebos byggeri i delområderne B og C kan komme til at se ud. Lejre Kommunes materiale

Lejre - 18. august 2020 kl. 09:32 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er lokalplanforslaget for det store nye boligområde i det vestlige Hvalsø, Hyllegård Høje på vej gennem det politiske system. Planen skal ud i høring, når den har været i kommunalbestyrelsen næste uge.

I første omgang er det kun de første tre boligklynger (Delområde A, B og C) mod vest, der skal bygges de næste år, og detail-lokalplanen omfatter også selve Hyllegården.

8,5 meter i højden De ønsker ikke sorte bygninger, og politikerne anbefaler også, at der inden for hvert delområde skal opføres en tredjedel af boligerne i én etage, en tredjedel i halvanden og en tredjedel to etager. Husene kan være 8,5 meter høje.

Lokalplanen udspringer af Hyllegaard Udviklings helhedsplan for de 22 hektar, som også dækker området syd for lokalplanområdet, der skal anvendes til dyrkning afgrøder og græsning. Området vil opleves som en flydende overgang fra byzone til landzone.

Landskabet gror omkring boligklyngerne, og bosættelserne vokser organisk ud af landskabet.

En oversigt over de forskellige delområder i Hyllegård Høje. Det er de tre områder A, B og C (mod vest, til venstre på skitsen) der skal bygges nu. Lejre Kommunes materiale



I delområdet A (mod sydvest) vil fællesskabet »Sjællandsk Muld« skabe et bofællesskab baseret på fællesskab, selvforsyning, naturglæde og bæredygtighed. Derudover er diversitet og kvalitet i materialer såvel som boformer en hjørnesten i projektet.

Fremtidens livsstil I delområderne B og C ønsker Bærebo at etablere to bofællesskaber i tæt samarbejde med kommende beboere. Det sker ud fra en overbevisning om, at bæredygtige bofællesskaber vil blive fremtidens naturlige livsstilsvalg.

Bærebo vil skabe gode rammer for et bæredygtigt bofællesskab, som ikke bare er miljømæssigt, men også socialt bæredygtigt. Derfor vil der være flere ejerformer.

Boligerne i delområderne B og C vil have grønne tage og facader i træ. Rækkehusene vil kunne bygges som fremskudte for at skabe en ønsket variation, der kan bryde et for den slags bebyggelser ellers noget »rækket« præg. Træ vil være det gennemgående materiale.

Den røde linje indkranser de tre klynger mod vest i Hyllegård Høje, som skal bebygegs først og som der laves en detaillokalplan for. Lejre Kommunes materiale



Mellem boligklyngen i Delområde C og Cecilie-Marie Hjemmet ligger et landzoneområde, som først bliver detailplanlagt i en anden lokalplan. Hyllegård Højes mulige byggeri tæt op mod Cecilie-Marie Hjemmet, der har sårbare beboere, samt vejforløbet mellem hjemmet og skydebanen, har været til heftig debat.

Mange faciliteter Så er der Delområde G - selve gården. Det er tanken, at 1600 kvadratmeter af den gamle stald og kornladen skal rumme fællesfaciliteter.

SN-Brød: Det kan for eksempel være kontorfællesskab, kreative værksteder, gårdbutik, bageri/cafe, opbevaring, gæsteværelser med indbygget B&B kapacitet og forskningsprojekter, intern borgerservice, erhvervsmuligheder, træværksted, reparationsværksteder, ungdomsklub, skate-og parkourbane, yoga og behandlerlokaler, delebils- og elcykelsordning, faciliteter til vaskning og udlevering af grønsager, opbevaring af maskiner og dyrefoder.

Delområderne A, B, G, H og I skal have vejadgang via en ny privat fællesvej, der anlægges øst for Elverbakken til Åsen. Delområderne C og D1 får vejadgang direkte til Åsen, mens D2 skal have adgangsvej via Hyllegårdsvejs forlængelse til Åsen.

Foreløbig har politikerne i teknik- og miljøudvalget ønsket den præcision, at højden af volden fra vejen og ind til Cecilie-Marie Hjemmet skal være mindst to meter. Det gælder også, at Delområde 1's byggeri, når det finder sted, ikke skal ligge klods op ad Cecilie-Marie Hjemmet.