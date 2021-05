Plan for stort børnehus løbes i gang

Nu skal det gå tjep. En spritny stor daginstitution er på vej i Ejby, og en lokalplan er i sin vorden. Politikerne i teknik- og miljøudvalget har studeret forslaget og tilføjet et par passus'er, herunder om at farven sort ikke må dominere byggeriet.

Med byggeriet, der ifølge formand for Udvalg for Børn og Ungdom, Thomas Bisgaard (R), skal stå klar midt i 2022, bliver der plads til 100 børn. Den nye daginstitution kommer til at ligge øst for Bramsnæsvigskolen og hallen på et kommunalt jordstykke på 9.300 kvadratmeter, der indtil nu har været brugt til landsbrugs-dyrkning.