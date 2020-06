Det med rødt afgrænsede område er på 7500 kvadratmeter, og her skal det nye børnehus ligge. Bøgebakken Ældrecenter ses nederst i venstre hjørne. Lejre Kommunes materiale

Plan for nyt børnehus tager form

Ja det går hurtigt. I aftes besluttede kommunalbestyrelsen i Lejre - på deres virtuelle, streamede møde - at sende en lokalplan i høring for det kommende børnehus nordøst for ældrecentret Bøgebakken. Det skriver DAGBLADET Roskilde fredag.