Se billedserie Blandt andet denne illustration af planen blev præsenteret ved borgermødet. Illustration: Lejre Kommune

Plan for byudvikling møder opbakning

Ældreboliger, rækkehuse og bofællesskab. Det er blot nogle af de fremtidsplaner, der er for Kirke Hyllinge Syd.

Lejre - 16. juni 2021 kl. 16:28 Af Ea Lykke Schausen

Det var især muligheden for at stille spørgsmål og give udtryk for egne tanker og bekymringer, der trak borgere til Karleby Forsamlingshus tirsdag aften. Her var der borgermøde om ny helhedsplan for Kirke Hyllinge Syd, og flere af de godt 70 fremmødte deltagere havde noget, de ønskede at få sagt.

- Jeg er meget bekymret for, hvordan trafikken bliver, når der udvides så meget, lød det blandt andet fra Anna Grethe Karstenskov, der overordnet er positivt stemt for projektet.

Butikker og lægehus Det var ikke blot Anna Grethe Karstenskov, der var positivt stemt. Flere gav udtryk for velvilje overfor projektet, og gik endda ind i en snak om, hvordan man kunne gøre Kirke Hyllinge attraktiv for de kommende beboere.

- Vi skal have butikker til den sydlige del så. Mange ældre kører ikke bil, og de vil have for langt at gå, sagde en blandt andet.

Samtalen fortsatte over i borgernes fremtidsvisioner for byen og emner som, hvordan man kunne lave stisystemer og legepladser, om lægehuset burde rykkes, og om muligheden for måske at skabe et sundhedscenter i fremtiden blev vendt.

Flere boligformer Etape et af planerne for Kirke Hyllinge Syd har dog hverken sundhedscenter eller dagligvarebutikker på tegnebrættet. I stedet er der dog planer om alt fra rækkehuse til ældreboliger og bofællesskaber. Foruden diversiteten i boformerne, blev værdier som biodiversitet i naturen, grønne fællesarealer og fokus på fællesskaberne nævnt. Alt sammen noget, der umiddelbart faldt i god jord hos de fremmødte.

- Efter at have set og hørt præsentationen, synes jeg, det ser fedt ud, lød det fra Anna Grethe Karstenskov og tilføjede:

- Jeg ved ikke, om jeg som sådan blev klogere, men jeg fik i hvert fald ytret mig.

Plads til alle Pointerne omkring især trafik var nogle af dem, de to Kirke Hyllinge-borgere og dele af en af udviklingsgrupperne for Kirke Hyllinge Syd, Ole Nielsen og Lasse E. Hansen bed mærke i.

- Jeg synes, vi fik nogle positive og gode input om især trafik og sammenhæng i byen, lød det fra Lasse E. Hansen.

Også udvalgsformand for Teknik og Miljøudvalget, Ivan Mott (E), havde skrevet sig trafik-snakken bag øret.

- Der kom nogle rigtig gode indspark, især det med trafik og støjdæmpning, lød det fra formanden;

- Der er en stor velvilje for byudvikling, og det er jo dejligt, for der skal skabes noget mangfoldighed, så alle - også 3F-familier - kan flytte hertil.

Skal have en hæk For ægteparret Erling og Linda Larsen var trafikken også en af de store bekymringer. Men også tidshorisonten på planen for første etape var en af hovedårsagerne til, de valgte at bruge tirsdagen - og Linda Larsens fødselsdag - i forsamlingshuset.

- Sådan groft sagt, og med et glimt i øjet, så har vi baghave lige ud til det nye projekt, og vi var interesserede i at finde ud af, om vi kan vente med at plante hæk, eller det skal være i år, sagde Linda Larsen med et smil.

Som præsenteret på mødet, forventes den endelige lokalplan for området vedtaget i februar 2022. Og dermed konkluderer Linda og Erling Larsen, at de nok hellere må få købt ind til en hæk snarligt.

- Lige nu er det jo kun tanker. Vi må se, hvad det ender ud i. Men uanset, så har vi jo nok et projekt hæk her senere på året, slutter Erling Larsen.