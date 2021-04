Et overblik over fremtiden for Bidstrupskovene: Området med blåt indtegnet er forslaget til udpegning af urørt skov. Det gult markerede er allerede udpeget. Det lyserøde er allerede omfattet af beskyttelse og er ikke talt med i opgørelsen af udpegningen. Naturstyrelsens materiale

Plan: 600 hektar bliver nu til urørt skov

Det indebærer, at skovdriften ophører, træerne får lov at blive gamle, dødt ved bliver liggende og med tiden opstår større variation og flere levesteder for dyr, planter og svampe.

Modstanderne pointerer, at menneskene (fritidsbrugerne af skovene samt børnehaver og lignende) skrives ud af ligningen: hegning vil indebære, at mange af skovenes fritidsaktiviteter vil blive standset i praksis, og at de store græssende dyr, som placeres inden for hegningerne, står i fare for vanrøgt og for at dø af sult i vinterperioden.