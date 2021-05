Fra venstre er det Ingrid Nielsen, Aase Thomsen og Lene Nielsen, der har arrangeret denne pinses tableuaer med Hvalsø Kirkes bibelske figurer. De har alle tre været med til at lave figurerne. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Pinsen får nyt liv med frivilliges indsats

Hver eneste højtid - jul, påske, helligtrekonger og om få dage også pinse - sørger et team af damer for at arrangere et tableau af bibelske figurer i Hvalsø Kirke.

Det bliver så fint hver gang. Efter at have udvalgt de fleste af kirkens 35 figurer, stiller teamet dem op i livagtige situationer på et bord ved alteret.